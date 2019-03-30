Творчество как способ социализации

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суббота
30.03.2019
20:10:01
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Творчество как способ социализацииВ Орле состоится межрегиональный инклюзивный фестиваль «Люди как люди».
Участие в нем примут дети и взрослые с расстройством аутистического спектра. При таких диагнозах, как правило, люди замкнуты, требуют особенного подхода. Творчество помогает им общаться с окружающими, это возможность найти свое место в социуме, научиться воспринимать и обрабатывать информацию об окружающем мире.
Событие приурочено к Всемирному дню распространения информации об аутизме, учрежденного Организацией Объединенных наций. Программу готовит Орловский областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Состоится фестиваль 2 апреля, в литературном музее имени Тургенева.
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