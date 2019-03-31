Новости версия для печати Компьютерный спорт для пенсионеров В Орловской области начались отборочные этапы Чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.



Гражданам «золотого» возраста предстоит представить на суд жюри презентацию о себе, а также выполнить несколько заданий - продемонстрировать навыки работы в поисковой системе, умение ориентироваться на сайтах различных организаций, показать, как они умеют работать с компьютерными приложениями. Многие из участников в свое время окончили бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров, ставшие для них стартом в освоении информационных технологий. Победители районных этапов примут участие в областном чемпионате, который пройдёт 19 апреля.





Мария Семак

31 марта 2019 года







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