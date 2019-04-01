Время приводить город в порядок

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понедельник
1.04.2019
23:08:42
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Время приводить город в порядокСегодня в Орле начинается экологический двухмесячник.
За апрель и май планируется очистить 11 гектаров городских лесов и лесопарков («Лужки», «Андриабуж»), ликвидировать порядка 50 стихийных свалок, очистить береговые зоны Оки и Орлика на протяжении 10 км, высадить 1 200 саженцев. Впервые в этом году собранный мусор будут сортировать.
Разделять отходы планируют по следующим критериям:
• ТКО (бумага, картон, пищевые отходы, полиэтилен, текстиль, тара пластиковая, металлические предметы);
• растительные отходы от уборки газонов, (трава, ветки),
• изделия из дерева;
• строительные отходы, земля, песок, изделия из стекла.
Напомним, общегородской субботник запланирован на 20 апреля.
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