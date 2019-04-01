Новости версия для печати В Орловском районе планируют очистить территорию от борщевика Почву там, где растет этот опасный сорняк, обработают специальным раствором.



Привлекательное на вид растение может нанести серьезный вред здоровью – после соприкосновения с ним остаются сильнейшие ожоги, требующие лечение в стационаре. Борщевик растет в 15 селах Орловского района, борьбу с ним начнут с уничтожения наиболее крупных «плантаций».





Мария Семак

1 апреля 2019 года







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