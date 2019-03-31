Определились соперники баскетбольных команд ОГУ в ТОП-64 Лиги Белова

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воскресенье
31.03.2019
19:03:17
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Определились соперники баскетбольных команд ОГУ в ТОП-64 Лиги БеловаОрловцы сыграют со столичными спортсменами.
Женской команде опорного университета предстоит встретиться с командой Московской сельхозакадемии, мужская сборная ОГУ проведет встречу со сборной Военно-космического института из Санкт-Петербурга.
Матчи состоятся 2 и 3 апреля. Игры наших команд начнутся в 16:30 и 19:00 соответственно.
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