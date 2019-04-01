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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 10 ДТП

31 марта в 18:50 женщина-водитель, управляя автомобилем «Дэу Матиз» следовала по автодороге Орел - Брянск, в районе 6 км не выдержала безопасную дистанцию и допустила столкновение с автомобилем «Форд Фокус», который следовал впереди попутно и осуществлял поворот налево - на прилегающую территорию. В результате ДТП пассажир автомобиля «Дэу» (женщина 1954г.р.) получила телесные повреждения, позже за медпомощью обратилась водитель автомобиля «Дэу», после осмотра отпущена на амбулаторное лечение.

31 марта в Ливнах в 20:30 водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», двигался по ул. Ленина и в районе дома №3 совершил наезд на пешехода 2001 г.р., который перебегал проезжую часть дороги. В результате наезда пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован в Ливенскую ЦРБ.

31 марта в 21:20 водитель, управляя автомобилем «Сеаз», следовал по автодороге Болхов - Орел, в районе 4 км допустил столкновение с автомобилем «Фольскваген Пассат». В результате ДТП водитель «Фольсквагена» не пострадал, водитель автомобиля «Сеаз» скончался на месте ДТП.