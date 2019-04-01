Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Стрельба в центре города: что стало причиной трагедии - выясняет полиция. Поиск преступника продолжается.

- «Мелодия» о России: воспитанники Орловской хоровой школы завоевали Гран-при в международном фестивале.

Орловский хор был единственным коллективом, который представлял нашу страну.

- Три дня боев: в Орле завершилось Первенство России по всестилевому карате. Накал страстей и буря эмоций. Участие в турнире приняли 1 300 спортсменов и 53 регионов страны.



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Вести-Орёл

1 апреля 2019 года







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