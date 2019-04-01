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Коротко о главном

- Все на борьбу с мусором! Не на словах, а на деле.





- Под ружье! Больше тысячи новобранцев из нашего региона пополнят вооруженные силы страны. Сегодня стартовал весенний призыв.





- Очищение огнем. За выходные в регионе трава горела на 18 гектарах земли.





- «Пражскую весну» украсили орловские голоса. Воспитанницы детской хоровой школы вернулись с международного фестиваля с Гран-при.



