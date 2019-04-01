Новости версия для печати Для комфорта налогоплательщиков С сегодняшнего дня региональные налоговые инспекции переходят на новый график работы. Нововведения будут действовать с 1 по 30 апреля.



В будни прием проводится с 9 до 20 часов. Кроме того, налоговики будут выходить на работу и по субботам — с 10 до 15 часов. В ведомстве пояснили, что сделано это для максимально эффективной работы с жителями региона, чтобы люди успели подать все необходимые документы для отчета по налогам или получить необходимую информацию. Тем более что срок представления декларации по налогу на доходы физических лиц за 2018 год истекает 30 апреля 2019 года.





Надежда Невматулина

1 апреля 2019 года







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