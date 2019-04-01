Новости версия для печати На Орловщине горит сухостой За выходные на территории области было зафиксировано 42 случая горения сухой травы.



Площадь составляла от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров. В общей сложности сухостой выгорел на площади почти 18 гектаров. К слову, за тем, чтобы не возникло лесных пожаров, следят из космоса, определяя термоточки. Была выявлена одна точка - в Шаблыкинском районе. Это оказалась горящая трава на площади 500 квадратных метров.





Татьяна Напольских

1 апреля 2019 года







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