Новости версия для печати В Орле завершилось Первенство России по всестилевому каратэ В течение трех дней на шести татами за награды боролись почти 1,5 тысячи спортсменов.



Кроме медалей, на кону стояли и путевки на первые в истории Чемпионат и Первенство мира, которые состоятся осенью в Москве. Юрий Семенихин, представитель орловского филиала федерации всестилевого карате России: «Вся наша история развивается по спирали. В каратэ тоже спираль. Когда ты приходишь в карате, то у тебя пояс белый. От пота и тренировочного процесса он темнеет и становится черным. Когда он становится черным, от длительных тренировок он вновь белеет». Чтобы стать обладателем четвертого дана, Юрию Семенихину пришлось сдавать экзамен семь часов. Так что о сложности пути спортсмена он может говорить с полной уверенностью. А вот у Никиты Лысенкова на прошедшем в Орле Первенстве России получилось не все. Поэтому и досталось ему на всероссийском турнире только серебро. Если астраханский каратист уступил в бою равному сопернику, то орловец Пётр Паршкин проиграл оппоненту по весу. Во всестилевом карате мелочей нет. Тем более, когда на кону не только медаль, но и путевка на первый в истории Чемпионат мира. Не все участники соревнований получили те оценки за бои, на которые рассчитывали. Но сама организация соревнований получила высокую оценку спортивного руководства. Рамиль Габбасов, исполнительный директор Российского союза боевых искусств, Президент федерации всестилевого карате России: «Мы рассматриваем Орел как плацдарм для проведения международных соревнований не только среди взрослых, но и среди детей». Андрей Мерзликин, советник сопредседателей Российского союза боевых искусств: «Орел для нас родной город, не первые здесь соревнования проводятся. Теплая атмосфера, зал, объединение всего в одном - все очень хорошо». Орловские спортсмены на домашнем Первенстве России остались без наград. Проведенные бои дали пищу для размышлений, как самим спортсменам, так и их тренерам. Потенциал у орловских каратистов, безусловно, есть, но чтобы его развить, необходимо время и желание.









Анастасия Дорохова

1 апреля 2019 года







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