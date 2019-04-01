Новости версия для печати Сегодня в Орловской области стартовал экологический двухмесячник Андрей Клычков призвал подчиненных внести свой вклад в чистоту.



Глава региона, призвал всех провести субботники, как можно скорее. «Это не выходной, это хороший добровольный рабочий день. Все вместе будем эту работу выполнять», - отметил губернатор. Всего планируют ликвидировать 50 стихийных свалок, очистить от мусора 10 км берегов Оки и Орлика. Впервые мусор нужно будет рассортировать: ветки и стекло должно быть в разных мешках. Также будет высажено более 1 тысячи саженцев.





Анна Вайсергисер

1 апреля 2019 года







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