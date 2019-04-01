Сегодня в Орловской области стартовал экологический двухмесячник

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понедельник
1.04.2019
23:07:54
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Сегодня в Орловской области стартовал экологический двухмесячникАндрей Клычков призвал подчиненных внести свой вклад в чистоту.
Глава региона, призвал всех провести субботники, как можно скорее.
Всего планируют ликвидировать 50 стихийных свалок, очистить от мусора 10 км берегов Оки и Орлика. Впервые мусор нужно будет рассортировать: ветки и стекло должно быть в разных мешках. Также будет высажено более 1 тысячи саженцев.
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