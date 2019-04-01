Новости версия для печати Орловский Роспотребнадзор настаивает на скорейшем проведении акарицидной обработки общественных территорий Клещи просыпаются. В регионе уже зарегистрированы случаи обращения к врачам с укусами клещей.



Ольга Артемова, зам. начальника эпидемиологического отдела Роспотребнадзора по Орловской области: «В целях недопущения размножения клещей на территории области необходимо, как раз сейчас, когда сошел снег, необходимо проводить санитарные вырубки, очищение территории от строительного и бытового мусора и акарицидные обработки. Управление Роспотребнадзора направило письма в адрес глав муниципальных образований для того, чтобы они рассмотрели вопрос проведения акарицидных обработок на территории мест массового отдыха людей». Тем, кто выезжает на природу, специалисты советуют правильно одеваться, пользоваться защитными средствами. А в случае обнаружения на теле клеща, обязательно обращаться в лабораторию Роспотребнадзора, для исключения инфицирования боррелиозом.





Татьяна Тимохина

1 апреля 2019 года







На главную страницу





