Новости версия для печати Орловские стрелки – призеры Первенства России Соревнования состоялись в Казани.



Турнир собрал под свои цвета более 300 спортсменов в возрасте с 11 до 16 лет, представляющих более 40 регионов России. Молодые стрелки разыграли 13 комплектов наград в 13 упражнениях. На пьедестал национального турнира по стрельбе из малокалиберной винтовки удалось взойти орловцам Даниилу Митину и Анастасии Чернышовой. 16-летний спортсмен завоевал в упражнении МПП-60, девушка стала бронзовым призером в дисциплине ВП-60.





Анастасия Дорохова

1 апреля 2019 года







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