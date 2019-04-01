Новости версия для печати В Орле «стартовал» сезон кражи велосипедов Накануне три «железных коня» были украдены из подъезда одного дома в Заводском районе Орла.



По информации УМВД России по Орловской области, кража была совершена в момент отсутствия хозяев дома. По данному факту возбуждено уголовное дело.



В связи с этим, полицейские напоминают орловцам о правилах, которые помогут жителям города сберечь велосипеды в целости. Так, среди прочего, не оставляйте велосипед в подъездах, открытых тамбурах, около своих домов на ночь, по возможности не оставляйте велосипед без присмотра, даже если Вы отлучаетесь на короткий промежуток времени.





Анастасия Дорохова

1 апреля 2019 года







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