Новости версия для печати Орловщина присоединится к масштабному социальному проекту «Без вас не получится» Это профилактическая акция, направленная на обеспечение безопасности детей на дорогах страны – и как участников движения, и как пассажиров.



Отметим, что региональная госавтоинспеция регулярно напоминает и детям, и их родителям о правилах безопасности дорожного движения. Проводятся лекции в школах, рейды по наличию в автомобилях автокресел, раздают памятки о поведении на дорогах.





Мария Семак

1 апреля 2019 года







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