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Андрей Клычков посетил Верховский район

Во время поездки глава региона познакомился с датчанином, который влюбился в русскую землю. Из убыточного некогда сельхозпредприятия - сделал прибыльное.

При хозяйском подходе Данию можно и на российской земле организовать - доказано датчанином Клаусом Молгаардом. Он приехал в Верховский район, чтобы заниматься сельским хозяйством. Из руин поднял одно из предприятий. Теперь оно носит громкое название «Викинг – Агро». Европейские технологии и подход к делу Клаус применил на Орловщине, и как результат - хороший урожай.
Клаус Молгаард, руководитель сельхозпредприятия: «Орловский климат лучше, чем в Европе. Помог и менталитет людей, работающих как в местной, так и областной администрациях. Мыслят позитивно. И потенциал лучше, чем в Европе».
В 2018 году здесь валовой сбор зерна и зернобобовых составил больше 13 тысяч тонн. Чистая прибыль 67 миллионов. Отремонтировали мастерскую, теперь она светлая, чистая и с теплыми полами - чтобы комфортно было зимой работать. С успешным аграрием приехал познакомиться губернатор области Андрей Клычков. По словам Клауса Маллгаарда, самая большая ценность - это люди. Работают в предприятии 35 человек. Средняя заработная плата - 45 тысяч рублей.

Гордятся в Верховском районе и своими героями. Ученик Верховской школы Владимир Самарёв погиб, защищая родину в Афганистане. В память о нем ежегодно проходят турниры по боксу. В юбилейный, 25 раз, вышли на ринг более 100 юношей.

Хлебом с солью и песнями встретили гостей и в Центре социального обслуживания. Здесь есть свои театр сатиры, вокальный клуб, проходят уроки компьютерной грамотности для жителей «золотого возраста». Многие уже получили свои дипломы подтверждающие новые знания.




Анна Вайсергисер
1 апреля 2019 года

 


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