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До полного запуска цифрового эфирного телевидения в Орловской области осталось два месяца

При этом в некоторых населённых пунктах возникли трудности.

В некоторых населенных пунктах Мценского, Троснянского и Дмитровского районов, где проживает 230 человек, нет возможности приёма цифрового сигнала. Сейчас там ведутся работы по использованию сетей спутникового вещания. Подготовку к полномасштабному запуску цифрового вещания первого и второго мультиплекса обсудили на заседании круглого стола, который организовал Облсовет.

Орловцы опасаются, что после 3 июня останутся перед «черным экраном». Чтобы этого не произошло, ведется тщательная и адресная работа. Представители Орловского телецентра проводят встречи с главами сельских поселений, организуют выездные презентации, общаются с людьми. Ведется большая разъяснительная работа.

На сегодняшний день охват населения региона цифровым вещанием превышает 98,9%. В целом по стране эта доля составляет 98,4%. Для строительства сети цифрового эфирного телевидения в «цифровую экономику» области было вложено 750 млн рублей, построено 30 объектов связи, 23 – с «нуля». Введено в эксплуатацию 60 цифровых передатчиков первого и второго мультиплекса. В цифровом сигнале выходят наши новости на каналах «Россия-1», «Россия-24» и «Радио России».


Татьяна Напольских
1 апреля 2019 года

 


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