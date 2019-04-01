Новости версия для печати Сегодня в Орле презентовали уникальный штемпель спецгашения, посвященный Николаю Бахтину Штемпель спецгашения посвящен 125-летию со дня рождения русского философа.



Николай Бахтин - старший брат знаменитого Михаила Михайловича Бахтина. Он не так известен, но тоже внес заметный вклад в русскую науку. Штемпель будет действовать только сегодня. И это - необычное событие, потому что внимание к Бахтиным в филателии - редкость.



Мероприятие прошло в орловском музее Михаила Бахтина. Приветствуя собравшихся, директор музея Валентин Костин поблагодарил почтовиков и филателистов за вклад в сохранение культурного наследия и внимание к памяти исторических персон.



Для спецгашения региональным Союзом филателистов подготовлены клубные почтовые карточки и конверты с портретом юбиляра. Сегодня до конца дня штемпель будет в пользовании центрального почтового отделения. Уникальный оттиск можно поставить на любую почтовую корреспонденцию, в том числе, для личных коллекций.

Анжелика Игнатьева, главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Орловской области: «В 1995 году был выпущен штемпель без портрета Михаила Михайловича Бахтина, просто с подписью. И сегодня мы представляем новый штемпель спецгашения с портретом Николая Бахтина».





Татьяна Тимохина

1 апреля 2019 года







На главную страницу





