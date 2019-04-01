Новости версия для печати Орловский академический театр им. Тургенева представил премьеру спектакля «Аристократы поневоле» Это постановка московского режиссера Сергея Дьячковского. Веселая комедия положений, смешной текст пьесы Эдуардо Скарпетта, сценография художника Полины Мищенко никого не оставили равнодушным.



Две итальянских семьи живут под одной крышей, и они бедны настолько, что зачастую им нечего есть. И за тарелку макарон они готовы на что угодно - выгнать из дома ребенка, продать последнее, соврать, притвориться. Честностью тут тоже не пахнет, и вот, по воле случая, мошенничая, бедняки становятся весьма знатными господами - маркизами и княгинями, правда, ненадолго. Комедию с переодеваниями и массой неловких и нелепых ситуаций, поставил режиссер из Москвы Сергей Дьячковский. Спектакль появился в рекордно короткие сроки, артистов режиссеру пришлось выбирать по фотографиям.

Сергей Дьячковский режиссёр-постановщик: «Дело в том, что распределения было нужно, а я в этом момент выпускал в Москве спектакль и не мог в Орел приехать и отсмотреть актеров. Но, вроде, со всеми попал». Главные роли исполняют Андрей Царьков, Александр Козлов, Екатерина Аршинова и Нелли Галченко. Это классический сюжет с переодеваниями в духе «Труффальдино из Бергамо», когда герои то и дело попадают в непредсказуемые ситуации, благодаря собственному вранью. За тем, как они выпутываются из положения, в которое сами же себя и поставили, зал следил со смехом.



К финалу все неприятности улаживаются, к всеобщему удовольствию мошенников прощают, влюбленные соединяются. А главным остается одно - нельзя стать аристократом, только нарядившись в его костюм. Всегда лучше оставаться самим собой.

Павел Легкобит, заслуженный артист России, исполнитель роли маркиза Фаветти: «В этой комедии положений, я почувствовал, что она и современна, и нет в ней каких-то излишеств. И меня очень радует, что в нашем театре появился такой спектакль». Художником спектакля стала Полина Мищенко. Ей тоже следует отдать должное, ведь одним поворотом сцены дом бедняков, становится домом богатея. Зрители оценили и сценографию, и костюмы, и актерскую игру.



Этот спектакль поставлен уже с «благословения» главного режиссера театра Алексея Доронина, который со 2 марта вступил в эту должность. Впереди, обещает он, немало интересного и неожиданного - и для труппы, и для зрителей.

Алексей Доронин, главный режиссёр ОГАТ им. И.С. Тургенева: «Это будет Лопе де Вега «Хитроумная влюбленная», это будет «Село Степанчиково» по повести Достоевского. Наших маленьких зрителей и их родителей ждет сказка «Двенадцать месяцев».









Эва Стасюлевич

1 апреля 2019 года







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