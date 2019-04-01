Новости версия для печати 75 лет на службе у Мельпомены Орловский театр кукол отметил юбилей



И в свой день рождения он сам дарил подарки. Гостей встречали словами «Мы вам рады!» и угощали конфетами. А в зрительном зале не было свободных мест.



Герои из сказки «Кошкин дом», которую накануне своего юбилея представил Театр кукол, в этот раз играли совсем другие роли - ведущих торжества. Остальные куклы, задействованные в разных спектаклях, в этот раз были в роли почетных гостей, а их, кстати, на 75-летие прибыло немало - полный зал зрителей с цветами, поздравлениями и подарками. Юбилярам передали поздравления от губернатора области, а представители законодательной власти пообещали приличную материальную поддержку театру. Как сообщил первый зампред орловского Облсовета Михаил Вдовин, в этом году театру будет выделено 6 млн рублей. А в следующем году, от Облсовета по программе наказов избирателей, будет выделено 156 тысяч на ремонт вентиляции.



Денежными премиями в честь юбилея театра наградили всех без исключения - от заслуженных артистов до обслуживающего персонала. Старейшим работникам были вручены почетные грамоты от Александра Колягина и Союза театральных деятелей России.



Лучшие солисты и творческие коллективы Орла поздравили работников театра, показав концертную программу. Коллеги из орловских театров и кукольных театров соседних регионов подготовили для юбиляров театральный капустник.





Татьяна Тимохина

1 апреля 2019 года







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