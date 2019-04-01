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Орловщина планирует увеличить рождаемость

Орловская область принимает участие почти во всех национальных проектах. Один из самых приоритетных – «Демография», но если и дальше идти такими темпами, как сейчас, то целевых показателей, поставленных президентом, не добьемся. Нужны новые меры социальной поддержки и идеи. Как увеличить число первенцев в регионе и многодетных семей? Ответ на эту задачу сегодня искали на заседание правительства.

Пока согласно статистике, в нашем регионе число первенцев снижается. Не спешат орловские женщины в роддом за вторым и третьим ребенком. Причина - недостаточное материальное подспорье.

Финансовые меры социальной поддержки в регионе таковы: ежемесячные выплаты до 16 лет - 270 рублей, если есть пометка многодетные - почти 500, это при условии, что доход меньше прожиточного минимума. Что касается единовременных выплат, то больше всего бонусов у тех, кто решится на статус многодетных родителей. Сначала разово получат чуть больше 20 тысяч, через год - еще.
Анна Костомарова, главный специалист департамента социальной защиты Орловской области: «Установление семейного материнского капитала. Его размер в 2019 году равен 131 тысяче 795 рублей 66 копеек. Им можно воспользоваться по истечении ребенком одного года. Есть ежемесячная денежная выплата в размере 10 тысяч 30 рублей. Она предназначена семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка, где среднедушевой доход не превышает среднедушевые денежные доходы населения Орловской области - на сегодняшний день это 24 тысячи 122 рубля».
Дорожную карту в рамках национального проекта «Демография» - разрабатывают. Об этом сообщили на заседании областного правительства. Надеются, что помогут СМИ, которые ответственны за информацию о существующих льготах. Еще рассчитывают на современную медицину - ЭКО станет доступнее, если есть полис ОМС, то процедура будет бесплатной.

Отчитался на заседании правительства об итогах 2018 года и уполномоченный по правам предпринимателей. Говорит: сделав ставку на открытый диалог между властью и бизнесом, не прогадали.

Также с этого месяца глав районов будут видеть реже: один, а не пять раз в неделю, как привыкли. Глава региона готов встречаться с главами районов по понедельникам, в остальные дни можно в областную столицу направлять заместителей. Кроме этого, Андрей Клычков напомнил о режиме видеоконференций, которым также стоит регулярно пользоваться. Еще прозвучал совет - выйти из кабинетов и на местах решать все поставленные задачи.




Анна Вайсергисер
1 апреля 2019 года

 


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