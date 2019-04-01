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В Орле возбудили уголовное дело по редкой статье – «Нарушение неприкосновенности частной жизни»Уголовной коллизии предшествовала размолвка двух подруг.
Одна из подруг, 18-летняя орловчанка, нашла довольно неординарный способ отомстить.
Татьяна Богомолова, следователь СО по Северному району г. Орла СУ СК РФ по Орловской области: «По данным следствия, в ноябре 2018 года подозреваемая, испытывая личную неприязнь к своей знакомой отправила через сеть «ВКонтакте» несколько фотографий, на которых потерпевшая представлена в обнаженном виде. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления».