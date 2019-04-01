Новости версия для печати Орловщина может получить дополнительные средства из федерального бюджета на докапитализацию микрофинансовых и гарантийных организаций Это стало известно на совещании с министром экономического развития страны Максимом Орешкиным. Оно прошло в режиме видеоконференции.



Напомним, в феврале между правительством региона и Минэкономразвития было заключено соглашение. Благодаря этому субъекты малого и среднего предпринимательства смогли привлечь 39 миллионов кредитных средств. Но до 2024 года количество займов согласно проекту, должно вырасти в разы. Минфин в этом поддержал наш регион.





Надежда Невматулина

1 апреля 2019 года







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