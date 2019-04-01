Новости версия для печати Орловщина должна отправить на службу в армию тысячу новобранцев В этом году количество уклонистов от военной службы сократилось почти на четверть. Это стало известно уже к первому дню призыва, который начался сегодня.



В предстоящую кампанию призыву подлежит 135 тысяч граждан по всей стране, из которых 1000 новобранцев - из нашего региона. До 15 июля на железнодорожном вокзале Орла будет играть «Прощание славянки», а это значит, что родные и близкие провожают солдата в армию.

Андрей Бояров, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орловской области: «Ребят будем призывать в самые разные части. Это и части специального назначения, и военно-морской флот, морская пехота и плавсостав кораблей. Будем призывать ребят в учебные части. Отправим тех ребят на военную службу, которых готовили в ДОСААФ, тех, которые получили водительские удостоверения категории «С» и «Е» - они уже готовые специалисты». Первые призывники уже начали проходить медкомиссию, есть среди них и те, для кого армия - это осознанный путь.

Андрей Лунин, призывник: «С удовольствием иду в армию, меня хотят отправить в Кремлевский полк. Надеюсь, все будет хорошо. Для меня армия - это хорошая жизненная ступень, трамплин в будущую жизнь». В этом году внесены изменения в закон о воинской обязанности. Если ранее молодой человек получал только две отсрочки - после школы и на время получения высшего образования, то сейчас предоставляется возможность закончить магистратуру, а уже после встать в строй.



Но не стоит забывать и о трудностях, которые придется испытать солдату на воинской службе. Ведь нередко встречаются истории неуставных отношений или даже заболевания, которые пропускают на стадии комиссии. Для того чтобы подобных случаев стало меньше, по всей России и существует «Совет солдатских матерей».

Валентина Старовойтова, председатель Орловской региональной общественной организации «Совет солдатских матерей»: «Наступил момент в жизни матерей, которые имеют сынов - призывников, конечно, это очень сложно. Не надо нагнетать обстановку. Я много езжу по воинским частям, недавно вернулась из Арктической бригады - условия там замечательные. Во многих частях хорошие условия, кормят хорошо, поэтому бояться армии не нужно». На сайте солдатских матерей, как раз к весеннему призыву, подготовили 10 простых советов, которые стоит прочитать каждому призывнику. Также там подробно расписано, как себя вести в непростых ситуациях. Есть и инструкция о том, куда обращаться в случае, когда права гражданина нарушаются.









Всеволод Трифонов

1 апреля 2019 года







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