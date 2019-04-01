Новости версия для печати Тише едешь - меньше платишь Вступили в силу поправки в ОСАГО.



За безаварийную езду водителей будут награждать - персональным коэффициентом «бонус-малус».



Сегодня вступили в силу указания Банка России о реформе ОСАГО. И теперь автовладельцу, у которого несколько значений понижающего коэффициента, будет автоматически присвоен наименьший. Напомним, до сих пор у водителя могло быть несколько коэффициентов. Это приводило к спорам со страховщиками и завышению стоимости полиса.





Вести-Орёл

1 апреля 2019 года







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