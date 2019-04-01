Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- По два ребёнка - в каждой орловской семье. В правительстве региона сегодня решали демографическую задачу.



- Сегодня начался весенний призыв. Какие изменения ждут новобранцев?



- За откровенное фото в сети - уголовное дело.



- Тише едешь - меньше платишь. Вступили в силу поправки в ОСАГО.



- Великая греческая святыня в Орел прибудет в канун праздника Благовещения.



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Вести-Орёл

1 апреля 2019 года







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