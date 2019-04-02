Новости версия для печати В Орле пройдет семейный ГТО-фестиваль Фестиваль пройдет 7 апреля в легкоатлетическом манеже Орла.



Участниками соревнований станут семейные команды, которые будут разбиты по возрастам:



- ребенок (девочка или мальчик): 9-10 лет (вторая ступень комплекса ГТО);

- мать и отец: 30-49 лет (седьмая и восьмая ступени комплекса ГТО);

- дедушка или бабушка: 50-69 лет (девятая и десятая ступень комплекса ГТО).



Все участники должны в установленном порядке пройти регистрацию на сайте gto.ru и иметь уникальный идентификационный номер (УИН).



Спортивная программа II этапа Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд в Орловской области:



1. Подтягивание из виса на высокой перекладине

2. Рывок гири 16 кг (или подтягивание или гиря, по выбору)

3. Подтягивание из виса на низкой перекладине

4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу

5. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье

6. Поднимание туловища из положения лежа на спине

7. Бег на 60 м

8. Бег на 2000 м

9. Смешанное передвижение на 2000 м

10. Эстафета ГТО



Для участия во II этапе Фестиваля необходимо направить предварительную заявку по адресу gtoorel@yandex.ru Срок представления предварительной заявки до 04 апреля 2019 года.



Победители соревнований отправятся на всероссийский финал в Сочи.





Анастасия Дорохова

2 апреля 2019 года







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