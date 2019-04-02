Новости версия для печати В Орле выберут лучшего библиотекаря Претенденты могут подать заявки до конца месяца



К участию в конкурсе приглашаются сотрудники Централизованной библиотечной системы города Орла, работники муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования, чья деятельность связана с книгооборотом. До 30 апреля претенденты должны подать в управление культуры администрации Орла (Пролетарская гора, 1, каб. 515) пакет документов, среди которых характеристика с места работы, копии профессиональных статей и почетных грамот. Оценку представленных материалов конкурсная комиссия будет производить до 15 мая. Подведение итогов конкурса состоится на праздничном мероприятии, посвященном всероссийскому дню библиотек.





Анастасия Дорохова

2 апреля 2019 года







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