Новости версия для печати В Орле может появиться парк активного отдыха Жители города поддержать идею в онлайн голосовании.



Инициатива депутата орловского горсовета Владимира Бутусова была включена в проект Агентства стратегических инициатив «Включи свой город». Оставить свой голос за Парк активного отдыха в Медведевском лесу можно до 4 апреля на сайте конкурса.



В случае победы наш город получит помощь федеральных наставников в разработке рабочего проекта и приоритет в размещении запросов на крауд-платформе 100gorodov.ru для поиска финансирования.





Анастасия Дорохова

2 апреля 2019 года







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