Новости версия для печати В Орле началась подготовка к летней оздоровительной кампании Горсовет оставил стоимость родительской доли на льготные путевки на уровне прошлого года – 15% от полной цены.



О том, какая это получится сумма, станут ли дороже сами путевки, сколько учреждений подготовят к сезону, как организуют питание – расскажет сегодня начальник управления образования администрации города Орла, на традиционной планерке в мэрии.



Кроме этого на заседании обсудят взаимодействие территориального управления по Советскому району с ТСЖ, домовыми и уличными комитетами.





Мария Семак

2 апреля 2019 года







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