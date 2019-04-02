В Орле началась подготовка к летней оздоровительной кампании

|
вторник
2.04.2019
12:56:27
|
|
В Орле началась подготовка к летней оздоровительной кампанииГорсовет оставил стоимость родительской доли на льготные путевки на уровне прошлого года – 15% от полной цены.
О том, какая это получится сумма, станут ли дороже сами путевки, сколько учреждений подготовят к сезону, как организуют питание – расскажет сегодня начальник управления образования администрации города Орла, на традиционной планерке в мэрии.
Кроме этого на заседании обсудят взаимодействие территориального управления по Советскому району с ТСЖ, домовыми и уличными комитетами.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта