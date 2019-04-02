Новости версия для печати В Орле для 46 домов сформируют отдельный фонд капитального ремонта Об этом сообщают в администрации областного центра.



Постановление регламентирует правила поступления взносов, собственники помещений которых не определились со способом формирования фонда капремонта, или же выбранный ими способ не был реализован. Деньги таких собственников будут поступать на счет регионального оператора.





Мария Семак

2 апреля 2019 года







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