В Орле для 46 домов сформируют отдельный фонд капитального ремонта

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вторник
2.04.2019
12:56:17
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В Орле для 46 домов сформируют отдельный фонд капитального ремонтаОб этом сообщают в администрации областного центра.
Постановление регламентирует правила поступления взносов, собственники помещений которых не определились со способом формирования фонда капремонта, или же выбранный ими способ не был реализован. Деньги таких собственников будут поступать на счет регионального оператора.
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