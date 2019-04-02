Новости версия для печати Самая острая проблема в вопросах по защите прав детей в Орловской области – обеспечение жильем сирот Об этом сообщил омбудсмен Владимир Поляков, подведя итог своей работы за минувший год.



Всего к уполномоченному по правам ребенка в Орловской области поступило свыше 850 обращений, и большая часть из них – просьбы помочь решить жилищную проблему. Кроме того, орловцы просили содействия в решении проблем с образованием и медицинским обеспечением. Были и жалобы на перебои и отказы в обеспечение лекарственными средствами льготных категорий детей и подростков. Также жители региона обращались к уполномоченному за консультациями по вопросам лишения и восстановления родительских прав, исполнения алиментных обязательств, разрешения внутрисемейных конфликтов.





Мария Семак

2 апреля 2019 года







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