Самая острая проблема в вопросах по защите прав детей в Орловской области – обеспечение жильем сирот

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вторник
2.04.2019
12:56:33
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Самая острая проблема в вопросах по защите прав детей в Орловской области – обеспечение жильем сиротОб этом сообщил омбудсмен Владимир Поляков, подведя итог своей работы за минувший год.
Всего к уполномоченному по правам ребенка в Орловской области поступило свыше 850 обращений, и большая часть из них – просьбы помочь решить жилищную проблему. Кроме того, орловцы просили содействия в решении проблем с образованием и медицинским обеспечением. Были и жалобы на перебои и отказы в обеспечение лекарственными средствами льготных категорий детей и подростков. Также жители региона обращались к уполномоченному за консультациями по вопросам лишения и восстановления родительских прав, исполнения алиментных обязательств, разрешения внутрисемейных конфликтов.
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