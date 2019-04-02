Новости версия для печати Волейболисты «Орла» проведут домашние игры Первой лиги Наша команда попытается подняться с последних мест турнирной таблицы.



Все матчи пройдут на площадке спортивного комплекса ОГУ имени И.С. Тургенева. Соперниками нашей команды станут клубы из города Острогожск (Воронежская область), Тулы и Калуги. Встречи запланированы на 5 и 7 апреля. Завершится же сезон для нашей команды в конце месяца в Воронежской области. Там станет понятна окончательная расстановка сил во второй части турнирной таблицы Первенства Первой лиги.





Анастасия Дорохова

2 апреля 2019 года







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