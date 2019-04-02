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В Кромах при ДТП пострадал водитель

1 апреля в поселке Кромы в 22 часа водитель автомобиля «Лада-217220» двигался по ул. 25 лет Октября и в районе дома № 4 не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «ВАЗ-11183» и допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения, доставлен в Кромскую ЦРБ, госпитализирован.

За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 15 ДТП. Среди них 1 ДТП с пострадавшим, в результате один человек получил травмы.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области

