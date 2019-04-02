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Коротко о главном

- Осталось два месяца: готов ли регион к сокращению аналогового вещания? Сегодня губернаторский контроль отправился с инспекцией по отдаленным районам области.





- Отличный актерский состав, современная сценография, оригинальные костюмы и увлекательный сюжет. В академическом театре им. Тургенева состоялась премьера.





- Есть такая обязанность! Весенний призыв - стартовал.





- В Орел доставят православную святыню.





- Кому достался кубок «Славянского»?