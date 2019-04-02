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вторник
2.04.2019
12:55:51
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В Орловской области действует программа «Старшее поколение»В ее рамках люди предпенсионного возраста могут бесплатно пройти переобучение.
В Ливнах возможностью получить дополнительную специальность воспользовались 14 человек.
По данным регионального управления труда, всего в этом году планируется обучить 295 орловцев. Подготовка будет проходить на базе образовательных организаций, учебных центров и предприятий региона, имеющих лицензию на очную, заочную и дистанционную форму образования. Работодателям, направившим своих работников на обучение, служба занятости компенсирует затраты, программа финансируется за счет федерального и областного бюджетов.
Отметим, что для неработающих, студентов, людей предпенсионного возраста предусмотрена стипендия - сумма равна размеру минимальной оплаты труда.
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