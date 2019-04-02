Новости версия для печати В Орловской области действует программа «Старшее поколение» В ее рамках люди предпенсионного возраста могут бесплатно пройти переобучение.



В Ливнах возможностью получить дополнительную специальность воспользовались 14 человек.



По данным регионального управления труда, всего в этом году планируется обучить 295 орловцев. Подготовка будет проходить на базе образовательных организаций, учебных центров и предприятий региона, имеющих лицензию на очную, заочную и дистанционную форму образования. Работодателям, направившим своих работников на обучение, служба занятости компенсирует затраты, программа финансируется за счет федерального и областного бюджетов. Отметим, что для неработающих, студентов, людей предпенсионного возраста предусмотрена стипендия - сумма равна размеру минимальной оплаты труда.





Мария Семак

2 апреля 2019 года







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