Новости версия для печати В Орловской области работает «Электронная регистратура»



В течение этого года на Эта услуга позволяет не только записаться к специалисту, но и вести дневник здоровья – регистрировать вес, артериальное давление, температуру, пульс и другие показатели состояния организма. Все эти данные будут легко доступны лечащему врачу.В течение этого года на портале появятся дополнительные возможности - вызов врача на дом, доступ к сведениям о выполненных и запланированных прививках, о наличии льготных лекарственных средств в аптеках региона и другая, важная для здоровья, информация.





Мария Семак

2 апреля 2019 года







На главную страницу





