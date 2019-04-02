Новости версия для печати В Орле разыграли награды Кубка «Славянского» В турнире приняли участие четыре хоккейные команды.



Кроме хозяев площадки за награды сражались клубы из Брянска, Курской области и подмосковного города Домодедово. Именно эта команда и стала соперником «Славянского» по финалу. В итоге золотые медали товарищеского турнира остались дома. Верховские хоккеисты оказались сильнее гостей - 5:1. В матче за третье место команда из Брянска разгромила курский «Курчатов» со счетом 12:2.





Анастасия Дорохова

2 апреля 2019 года







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