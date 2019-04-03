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С 20 апреля существующая схема обращения с ТКО в Орле дополнится

Чтобы обсудить наболевшие вопросы вывоза мусора, за стол переговоров сели представители власти, регионального оператора, мусороперерабатывающего завода и управляющих компаний. Поговорить и поспорить - было о чем. Ведь жалобы на мусор от жителей продолжают поступать.

Прежде всего, обсуждалась обеспеченность частного сектора контейнерными площадками. С момента начала работы регоператора стали поступать жалобы граждан на несоответствие оказанной услуги и платы за нее. Мы также рассказывали о том, что есть места, где нет контейнеров или они находятся в труднодоступным местах. Еще одна проблема, о решении которой нужно договориться, - уборка контейнерных площадок, которые обслуживают население многоквартирных домов. Если она стоит во дворе - ответственность на управляющей компании. А, по данным мэрии Орла, более 50% контейнерных площадок, особенно в Северном и Советском районах, расположены за пределами придомовых территорий на землях общего пользования. Соответственно возникает вопрос: кто должен их убирать? И еще один - не менее проблемный вопрос: кто должен проводить замену контейнеров, выходящих из строя?
Александр Филатов, зам. начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Мы имеем в настоящее время достаточно аморфные разъяснения Минприродаэкологии, в которых указано, что контейнеры могут покупать все стороны, которые занимаются обращением с отходами, - и собственники, и региональный оператор, и управляющие компании, и собственники земельного участка, на котором контейнерная площадка расположена. Но, понимаете, когда, как говориться, двор может убирать и слесарь, и плотник, его убирать никто не будет. Поскольку разъяснения должны содержать норму - кто убирать должен, а не кто может».
Удалось ли структурам, отвечающим за чистоту в городе, договориться, будет ясно в ближайшее время. 



Татьяна Напольских
2 апреля 2019 года

 


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