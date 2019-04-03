Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- У семи нянек... копятся горы мусора. Решение проблемы искали за круглым столом и управляющие компании, и регоператор, и власти.

- Только за один день в регионе прошли призывную медкомиссию со статусом «годен» 16 орловских парней. Их уже ждут в элитных войсках.

- График движения - по требования пассажиров. Народный Фронт просит мэрию проверить автобусное сообщение с новыми микрорайонами.

- Хранители книжной мудрости. В Орле стартовал профессиональный конкурс среди библиотекарей.



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Вести-Орёл

2 апреля 2019 года







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