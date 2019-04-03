Новости версия для печати В Орловской области падает уровень заболеваемости простудными инфекциями и гриппом За неделю в области зарегистрировано чуть больше 3-х тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Дети в возрасте до 14 лет составили 60 % от общего числа заболевших ОРВИ и гриппом. Госпитализируют всего 2% заболевших. Недельные эпидемические пороги ни в одной возрастной категории не превышены.





Татьяна Напольских

2 апреля 2019 года







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