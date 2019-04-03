Новости версия для печати Весна приоткрывает городские проблемы Всплывает мусор, засоряются ливневки. Иногда некоторые скверы недосчитываются скамеек. Что делают власти для решения проблем, и как до 1 мая планируют привести областной центр в порядок? Ответы наша съемочная группа искала с руководством УКХ.



После установки фонтана сквер «Юность» стал популярным местом отдыха у жителей и гостей Орла. Но спустя полгода сквер уже не такой красивый. Зиму пережили не все лавочки. Это не могло остаться незамеченным для властей. УКХ направило обращение в полицию.

Светлана Балашова, и.о. начальника УКХ г. Орла: «У меня бывает такое ощущение, что некоторых людей красота раздражает. Я не знаю, с чем это связано, но, наверное, это какой-то человеческий фактор. Сломанную лавочку, конечно, мы починим». Встретить Первомай в чистом и светлом городе - первоочередная очередная задача для местных властей. А это значит, что за апрель должны привести в порядок все фонтаны, в скверах поменять перегоревшие лампочки, и на некоторых объектах, где будут проходить ремонтные работы, поставить видеонаблюдение, чтобы ситуация, которая произошла в сквере «Юность», не осталась безнаказанной. И конечно, чистым должен быть не только центр города, но и окраины. С руководством УКХ города Орла мы посетили улицу Тульскую, именно ей сейчас уделено особое внимание. Частая весенняя проблема - ливневка.

Светлана Балашова, и.о. начальника УКХ г. Орла: «Во время схода снега, во время обильных дождей вода не успевает проходить, так как забит этот участок. Порядка 260 квадратных метров. Сейчас мы промываем этот участок, я думаю, сделаем это за пару дней, и эта причина устранится». Сейчас восстанавливают разрушенные смотровые колодцы, и промывают трубу диаметром 500 мм. Подобные работы уже были проведены в Заводском районе, там промыли более 3,5 тысяч квадратных метров, и привели в порядок 30 колодцев, а вот в Железнодорожном районе ремонт только начался.



На улице Паровозной, которая идет параллельно улице Тульской, и ливневая канализация плохо работает, и контейнерные площадки не убраны. Вешние ручьи по всей улице несут с собой мусор, который так же попадает в колодцы. В списке улиц, на которых должны будут проводить работы, Паровозная - на приоритетной позиции.



Специалистами УКХ ежедневно производится мониторинг состояния улично-дорожной сети Орла. При обнаружении ливневок, не отвечающих техническим требованиям, подрядным организациям сразу направляются письма с требованием устранить нарушения. Но система может наладиться, если действовать сообща будут и жители, и соответствующие инстанции. Иначе даже очищенная ливневка может очень быстро забиться летающим вокруг мусором.









Всеволод Трифонов

2 апреля 2019 года







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