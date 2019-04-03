Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
3.04.2019
0:14:32
Новости
Все новости
ВИДЕО

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Из архива ГТРК "Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Весна приоткрывает городские проблемы

Всплывает мусор, засоряются ливневки. Иногда некоторые скверы недосчитываются скамеек. Что делают власти для решения проблем, и как до 1 мая планируют привести областной центр в порядок? Ответы наша съемочная группа искала с руководством УКХ.

После установки фонтана сквер «Юность» стал популярным местом отдыха у жителей и гостей Орла. Но спустя полгода сквер уже не такой красивый. Зиму пережили не все лавочки. Это не могло остаться незамеченным для властей. УКХ направило обращение в полицию.
Светлана Балашова, и.о. начальника УКХ г. Орла: «У меня бывает такое ощущение, что некоторых людей красота раздражает. Я не знаю, с чем это связано, но, наверное, это какой-то человеческий фактор. Сломанную лавочку, конечно, мы починим».
Встретить Первомай в чистом и светлом городе - первоочередная очередная задача для местных властей. А это значит, что за апрель должны привести в порядок все фонтаны, в скверах поменять перегоревшие лампочки, и на некоторых объектах, где будут проходить ремонтные работы, поставить видеонаблюдение, чтобы ситуация, которая произошла в сквере «Юность», не осталась безнаказанной. И конечно, чистым должен быть не только центр города, но и окраины. С руководством УКХ города Орла мы посетили улицу Тульскую, именно ей сейчас уделено особое внимание. Частая весенняя проблема - ливневка.
Светлана Балашова, и.о. начальника УКХ г. Орла: «Во время схода снега, во время обильных дождей вода не успевает проходить, так как забит этот участок. Порядка 260 квадратных метров. Сейчас мы промываем этот участок, я думаю, сделаем это за пару дней, и эта причина устранится».
Сейчас восстанавливают разрушенные смотровые колодцы, и промывают трубу диаметром 500 мм. Подобные работы уже были проведены в Заводском районе, там промыли более 3,5 тысяч квадратных метров, и привели в порядок 30 колодцев, а вот в Железнодорожном районе ремонт только начался.

На улице Паровозной, которая идет параллельно улице Тульской, и ливневая канализация плохо работает, и контейнерные площадки не убраны. Вешние ручьи по всей улице несут с собой мусор, который так же попадает в колодцы. В списке улиц, на которых должны будут проводить работы, Паровозная - на приоритетной позиции.

Специалистами УКХ ежедневно производится мониторинг состояния улично-дорожной сети Орла. При обнаружении ливневок, не отвечающих техническим требованиям, подрядным организациям сразу направляются письма с требованием устранить нарушения. Но система может наладиться, если действовать сообща будут и жители, и соответствующие инстанции. Иначе даже очищенная ливневка может очень быстро забиться летающим вокруг мусором.




Всеволод Трифонов
2 апреля 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта