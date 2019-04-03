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Совещание в администрации города Орла

Подготовка к общегородскому субботнику. Текущая уборка улиц. Ямочный ремонт.

Делать весенний Орел чище орловцы будут 20 апреля на общегородском субботнике. Подготовка к нему уже активно началась. В этом году на 90 % перечень убираемых участков будет совпадать с местами проведения экологических мероприятий прошлых лет. Об этом отчитались на рабочем совещании в администрации города.
Александр Филатов, зам. начальника управления городского хозяйства и транспорта: «Кроме того территориальным управлением подготовлено предложение по высадке саженцев. Есть уже инициатива общественных организаций, которые готовы осуществить высадку за счет собственных средств. Данные работы будут проведены, возможно, даже до общегородского субботника».
Не осталась в стороне и «Спецавтобаза», руководитель которой заверил: субботника они не ждут, работы выполняется в плановом режиме, главная из которых - уборка города. Глава администрации Александр Муромский обратил внимание Сергея Яковенко на своевременный вывоз грязи, которую соскребли с прилотковой территории.

Больная тема - дороги Орла. Ни для кого не секрет, что к весеннему сезону они совсем не готовы. Жалобы сыплются в администрацию, как из рога изобилия.
Александр Муромский, глава администрации г.Орла: «Трамвайный переезд на улице 1-й Посадской. Куча жалоб! И там действительно скоро проехать будет невозможно. Поэтому в ближайшие два дня жду работы на этом участке. Улица Генерала Родина, в районе роддома, там тоже есть ямы, которые под водой не видны».
Александр Муромский отметил, что список улиц, требующих ямочного ремонта, можно продолжать бесконечно. Светлана Балашова заверила, что работа в этом направлении уже активно ведется. Обследование дорог, которое было проведено в марте специалистами УКХ, выявило дефекты на 46 участках. А потому уже сейчас подрядчикам направлены письма с просьбой выполнить работу по гарантийному ремонту в ближайшие сроки.




Юлия Опанасюк
2 апреля 2019 года

 


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