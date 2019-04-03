Новости версия для печати Сегодня всемирный день распространения информации о проблеме аутизма В этот день все специализированные государственные и общественные организации во всем мире распространяют информацию об этом заболевании, проводят лекции, выпускают буклеты. Орел не стал исключением. В центре детского развития благотворительного фонда «Вера и Возрождение» прошел праздник, посвященный этому событию.



Незатейливые песни и танцы, несложные игры - больше с родителями, нежели с детьми. Утренник с аутичными детьми отличается от обычных детсадовских и школьных мероприятий. Этим ребятам и простые действия даются нелегко, а мамы и папы невероятно радуются каждому новому слову. Из 170 посетителей центра 76 % - дети с аутизмом.

Ольга Кобылкина, директор центра детского развития благотворительного фонда «Вера и Возрождение»: «Это дети не особенные, это обычные дети, только у них немного другое развитие, другое мышление. Поэтому наша задача - сопровождать этих детей на протяжении всей жизни. Их психическое здоровье отличается. У них может быть неадекватное поведение, недоразвитие речи, замкнутость и неумение коммуницировать». Задача этого центра - помочь не только детям, но и их родителям. Зачастую многие не до конца понимают, что происходит с ребенком, и не знают, как его воспитывать.

Наталья Васильева, член родительского сообщества центра: «До того, как мы приехали в центр, были серьезные проблемы с взаимопониманием, с взаимодействием с ребенком. Мы не понимали, как объяснить ребенку, что он должен сделать. Здесь, в центре нам все очень понятно объяснили, сейчас нет таких проблем - ребенок понимает, контактирует». Наталья со своим сыном специально ради этого центра переехала в Орел из Якутии. К нам в город они приехали по совету Натальи Леванцовой, которая сама два года назад привезла своего ребенка в Орел.

Наталья Леванцова, член родительского сообщества центра: «В Якутске нам не смогли оказать квалифицированную помощь, тогда я обратилась к просторам интернета и стала искать. Обзвонила много центров. Можно, конечно, было бы поехать и в Москву, и в Питер, но серьезнее всего отнеслись к нам специалисты данного центра. Мы сюда приехали, и через месяц ребенок начал понимать обращенную речь, то есть специалисты начали очень хорошо с ним работать, у нас пошло правильное развитие. И когда появились успехи, и он сказал первое слово «мама», я плакала, а наши специалисты в буквальном смысле танцевали». Алена Русина, член родительского сообщества центра: «Мы, как все мамы, хотим, чтоб наших детей приняли, чтобы они нашли друзей, чтобы они смогли получить образование, потом - найти работу, чтобы заработать себе на хлеб». Чтобы привлечь внимания окружающих к проблеме аутизма, мамы решили не ограничиваться рамками центра - вместе с детьми и волонтерами из орловского медколледжа они вышли на улицу и провели танцевальный флешмоб. А в конце выпустили в небо синие шарики. Синий цвет символизирует поддержку людей с расстройством аутистического спектра. Кстати, у мальчиков аутизм встречается в пять раз чаще, чем у девочек.









Татьяна Тимохина

2 апреля 2019 года







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