Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
3.04.2019
0:14:13
Новости
Все новости
ВИДЕО

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Из архива ГТРК "Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Сегодня всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

В этот день все специализированные государственные и общественные организации во всем мире распространяют информацию об этом заболевании, проводят лекции, выпускают буклеты. Орел не стал исключением. В центре детского развития благотворительного фонда «Вера и Возрождение» прошел праздник, посвященный этому событию.

Незатейливые песни и танцы, несложные игры - больше с родителями, нежели с детьми. Утренник с аутичными детьми отличается от обычных детсадовских и школьных мероприятий. Этим ребятам и простые действия даются нелегко, а мамы и папы невероятно радуются каждому новому слову. Из 170 посетителей центра 76 % - дети с аутизмом.
Ольга Кобылкина, директор центра детского развития благотворительного фонда «Вера и Возрождение»: «Это дети не особенные, это обычные дети, только у них немного другое развитие, другое мышление. Поэтому наша задача - сопровождать этих детей на протяжении всей жизни. Их психическое здоровье отличается. У них может быть неадекватное поведение, недоразвитие речи, замкнутость и неумение коммуницировать».
Задача этого центра - помочь не только детям, но и их родителям. Зачастую многие не до конца понимают, что происходит с ребенком, и не знают, как его воспитывать.
Наталья Васильева, член родительского сообщества центра: «До того, как мы приехали в центр, были серьезные проблемы с взаимопониманием, с взаимодействием с ребенком. Мы не понимали, как объяснить ребенку, что он должен сделать. Здесь, в центре нам все очень понятно объяснили, сейчас нет таких проблем - ребенок понимает, контактирует».
Наталья со своим сыном специально ради этого центра переехала в Орел из Якутии. К нам в город они приехали по совету Натальи Леванцовой, которая сама два года назад привезла своего ребенка в Орел.
Наталья Леванцова, член родительского сообщества центра: «В Якутске нам не смогли оказать квалифицированную помощь, тогда я обратилась к просторам интернета и стала искать. Обзвонила много центров. Можно, конечно, было бы поехать и в Москву, и в Питер, но серьезнее всего отнеслись к нам специалисты данного центра. Мы сюда приехали, и через месяц ребенок начал понимать обращенную речь, то есть специалисты начали очень хорошо с ним работать, у нас пошло правильное развитие. И когда появились успехи, и он сказал первое слово «мама», я плакала, а наши специалисты в буквальном смысле танцевали».
Алена Русина, член родительского сообщества центра: «Мы, как все мамы, хотим, чтоб наших детей приняли, чтобы они нашли друзей, чтобы они смогли получить образование, потом - найти работу, чтобы заработать себе на хлеб». 
Чтобы привлечь внимания окружающих к проблеме аутизма, мамы решили не ограничиваться рамками центра - вместе с детьми и волонтерами из орловского медколледжа они вышли на улицу и провели танцевальный флешмоб. А в конце выпустили в небо синие шарики. Синий цвет символизирует поддержку людей с расстройством аутистического спектра. Кстати, у мальчиков аутизм встречается в пять раз чаще, чем у девочек.




Татьяна Тимохина
2 апреля 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта