Новости версия для печати На Орловщине горит сухая трава Госпожнадзор принимает все возможные меры для предотвращения палов сухой травы.



Только за прошедшие сутки в Орловской области зафиксировано 42 возгорания, и их число неуклонно растет. Основными источниками считаются заросшие пустыри и дачный сектор в Орловском районе. Общая площадь горения составила более 24 гектаров. Чтобы потушить большой очаг, нужно несколько часов. Наибольшее количество очагов горения растительности зафиксировано в Орле, а также в Орловском, Кромском и Ливенском районах. А в Мценском районе пал прошлогодней травы стал причиной пожара. Вспыхнули хозпостройка и вагончик.





Надежда Невматулина

2 апреля 2019 года







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