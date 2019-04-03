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Сегодня в Троснянском районе Орловской области - день открытий

Новая дорога соединила райцентр и деревню Верхнее Муханово, а в селе Муравль открылось мини-футбольное поле. А еще на карте области появился новый поселок. Его жители - молодые семьи, которые решились принять участие в программе «Устойчивое развитие сельских территорий».

Свою мечту семья Кабановых исполнила - дом, а в нем - все что нужно для жизни. В 2014 году сделали свой выбор - 25 соток земли, в 2015-м поставили стены, в 2017-м по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» на строительство им были переведены субсидии в размере чуть больше одного миллиона рублей. А сегодня на чай зашел губернатор области.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Многие боятся - какие субсидии, какие программы? Боятся, что не дадут, что все по знакомству. А на самом деле оказывается, что все намного проще».
Троснянский район активно участвует в программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Строят и дороги. Тросна - Верхнее Муханово. Долгожданные 3 километра асфальтового покрытия. Стоимость превысила 60 миллионов рублей, предусмотрены и тротуары для пешеходов.

За спортивными достижениями стоит все та же программа. Если раньше в Муравльской школе упор делали на волейбол, теперь в руках ребят и футбольные мячи.
Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Многим главам муниципальных образований, главам районов нужно брать пример с Троснянского района. Пять площадок построено, две серьезные площадки - в стадии строительства, причем одна будет большая. Сегодня мы открыли прекрасный ФОК после капитального ремонта».
Сделали кровлю, полы, окна. На данный момент здесь тренируются больше 140 детей. А рядом работает техника, строят открытый спортивный комплекс: будет свое футбольное поле, корт, легкоатлетическая дорожка. На встрече главы региона с жителями стало ясно - за спортплощадками уже выстроилась очередь. Просили жители ускорить и ремонт дорог. Хотят преобразить очаг культуры - для этого нужно выделить средства на ремонт актового зала. Решение нашлись. Все будет, и, скорее всего, уже в следующем году.




Анна Вайсергисер
2 апреля 2019 года

 


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