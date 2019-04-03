Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Как исполнить мечту одной семьи и сразу двух сёл - знают в Троснянском районе.



- Антивандальные скамейки первую зиму не пережили. Что предлагают власти?



- Ветки - направо, стекло - налево. В этом году - субботник с сортировкой.



- Цвет праздника - синий. Сегодня Всемирный день распространения информации об аутизме.



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Вести-Орёл

2 апреля 2019 года







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