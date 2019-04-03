Новости версия для печати В Орловской области около 2000 человек «вывели из тени» Такие данные предоставила комиссия Орловской области по регулированию социально-трудовых отношений.



Речь идет о «серой» (это когда часть выплачивается легально, а вторая часть зарплаты выдается на руки работнику неофициально) и «черной» зарплате (когда трудовые отношения с работниками вообще не оформляются и оплата производится из рук в руки без каких-либо документов).



На заседании комиссии было предложено открыть в регионе «горячую линию», чтобы граждане могли сообщать о нарушениях трудового законодательства.





Мария Семак

3 апреля 2019 года







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