День науки – в качестве тренировки

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среда
3.04.2019
9:37:05
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День науки – в качестве тренировкиСегодня десятиклассники гимназии при Орловском Госуниверситете представят на суд жюри свои научные проекты. Теперь, по новым государственным образовательным стандартам, подобные защиты для старших классов станут обязательными.
Участники представят итоги своих научных исследований за этот учебный год по трем секциям: гуманитарные, естественнонаучные и физико-математические проекты. Всего будет заслушано 34 доклада. Это промежуточная переводная аттестация. В 11 классе ученики продолжат работу над своими проектами.
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